الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اسكواش الصيد يحقق نتائج مميزة فى بطولة منطقة القاهرة

اسكواش الصيد
اسكواش الصيد

حقق فريق الاسكواش بنادى الصيد مراكز متقدمة فى بطولة منطقة القاهرة والتى اقيمت خلال الفترة من 15-23 فبراير بنادى الزهور وستاد القاهرة.


حيث فازت اللاعبة نادين صادق بالمركز الثانى والميدالية الفضية لمرحلة 11سنة ناشئات، واحرزت حبيبة رزق المركز الثانى والميدالية الفضية لمرحلة 15سنة ناشئات.


كما حصد اللاعب حسن الحسن المركز الثالث والميدالية البرونزية لمرحلة 11سنة ناشئين ، وحققت اللاعبة نور اسماعيل المركز الربع لمرحلة 23سنة سنة.


وحصل اللاعب ادم زهران واللاعبة نادية تامر على المركز الخامس لمرحلة 15سنة
 

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