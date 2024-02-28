الصيد يتعادل ايجابيًا أمام منشية ناصر في دوري القسم الثالث لكرة القدم

حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الصيد ونظيره نادى منشية ناصر، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثالث لكرة القدم.



سجل هدف الصيد اللاعب عمرو عماد في الدقيقة 65 من عمر المباراة.



ضمت قائمة الفريق بالتشكيلة الأساسية اللاعبين: مبروك شحته، اسلام احمد، عمرو عماد الدين، طه مصطفى، محمد ابراهيم، مصطفى جابر، محمود عبد التواب، محمد يحيي، احمد فكرى، محمد سيف، اسلام كامل.



كما ضمت مقاعد البدلاء اللاعبين: محمد حازم، احمد صلاح الدين، محمد جمال، حسن يحيي، يوسف هانى، معاذ اشرف، يوسف شريف، ادهم ياسر، احمد هشام.



الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفني طارق حسن، مدرب العام حسام زينهم و مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري عبدالله عكاشه،طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي، أخصائي مساج عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب الادوات حجاج محمد و محمد سعد.