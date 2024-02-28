أسماء مصابي حادث بهاريف بأسوان

وقع حادث تصادم ميكروباص علي طريق بهاريف بالكورنيش الجديد محافظة اسوان ، مما أسفر الي أصابه سبع أشخاص .

وجاءت اسماء المصابين كالآتي.

مني محمد ٤٥، محمد محمود٢٥،رويدا خليفه ٥٣، وفاء محمد ٢٨، ذينب احمد ٢٥، محمد العزب ٣٣، حسين شاهين٧٥

حبث شهدت محافظة اسوان حادث منذ قليل تصادم ميكروباص بعمود انارة علي الطريق السريع بكورنيش اسوان الجديد ببهلريف ، مما أسفر إصابة سبع أشخاص إصابات بليغة حتي الآن.



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام ميكروباص بعمود انارة علي الطريق السريع بكورنيش اسوان الجديد ببهلريف، وتم نقل المصابين لمستشفي الجامعي باسوان لتلقي الاسعافات اللازمة .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.