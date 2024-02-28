تدريب صقل المهارات الحياتية لسفراء مشواري بمركز شباب المنشية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إدارة الشباب، تدريب لصقل المهارات الحياتية لسفراء مشواري بمركز شباب المنشية ببنها يومي 28- 29 / 2 / 2024 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تم التدريب علي Tot ، مهارة العرض والتقديم ، مهارة التفكير الإبداعي ، مهارة التواصل ، مهارة حل المشكلات ، مهارة العصف الذهني ، مهارة اكتشاف الذات ، مهارة إدارة الوقت وغيرها من المهارات التي تساهم في تنمية شخصية الأفراد وتجعلهم قادرين علي توصيل المعلومة للآخرين .

أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن سفراء مشواري هم طلبة جامعات تم تأهيلهم وتدريبهم كي يكونو مدربين وسفراء لبرنامج مشواري بالقليوبية ويتراوح اعمارهم من 18 حتي 22 سنه ، وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمواجهة سوق العمل في ظل التغيرات المعاصرة نحو الجمهورية الجديدة.

نفذ التدريب مصطفي فتحي عبدالله منسق عام التدريب ومدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة ، و محمد جمال ابراهيم مدرب معتمد نجلاء سمير عبدالفتاح مدربة من وزارة الشباب والرياضة ، مها سعيد بدر مدربة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وفي نهاية التدريب سيتم تكريم السفراء المميزين بالبرنامج .