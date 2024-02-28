كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل واقعة مقتل جواهرجي بولاق

تباشر نيابة بولاق ابو العلا الجزئية، التحقيق فى واقعة مقتل جواهرجي بنطاق دائرة القسم، وكشفت كاميرات المراقبة أن المتهم في القضية شخص واحد فقط وكان غير ملثم.

واضافت التحقيقات، ان الكاميرات رصدت أن المتهم ظل في المحل لمدة 4 ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية بزعم أنه مشتر ويقوم باستثمار أمواله في الذهب وأوهم المجني عليه بأنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات الذهبية وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوعه.

وتابعت التحقيقات، أن العاملين بالمحل غادروا في مواعيد العمل الرسمية إلا أن المجني عليه ظل ينتظر المتهم على أمل إحضاره المبلغ المالي وإتمام البيعة إلا أنه فوجئ بالمتهم وصل للمحل دون حقيبة الأموال واستخرج سكينا وسدد له عدة طعنات واستولى علي المشغولات الذهبية وفر هاربا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع لص من السرقة وعثر على محتويات المحل مبعثرة، وتم سرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص أن المتهم لم يكن يرتدي اية أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.