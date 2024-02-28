الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عضو بالكنيست يكشف خلافات المجلس الحربي: كيف ستتمكن حماس من إعادة تأهيل نفسها عسكريا؟

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

قال عضو الكنيست الإسرائيلي زئيف إلكين، الأربعاء، إنه طالما استمرت حركة حماس في حكم قطاع غزة مدنيا، فإنها ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها عسكريا.

وحسب سبوتنيك، في حديثه عن "اليوم التالي" بعد الحرب، قال إلكين وهو من حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "طالما استمرت حماس في حكم قطاع غزة من وجهة نظر مدنية، فلن نكون قد حققنا الهدف الرئيسي للحرب. ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها عسكريا، لأنها عندما تسيطر على السكان، فإنها تعرف كيفية تجنيد الأشخاص في الذراع العسكري أيضا".

 

وكشف إلكين عن الخلافات داخل المجلس الحربي في إسرائيل، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن نهج غادي آيزنكوت وبيني غانتس تجاه الدولة الفلسطينية يختلف عن نهجنا (في حزب الليكود)".

 

وكان نتنياهو رفض بوقت سابق، أي كلام عن إقامة دولة فلسطينية.

 

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

 

في غضون ذلك، بدأ أفراد عائلات الأسرىالإسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، مسيرة تستمر أربعة أيام من جنوب إسرائيل إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

 

 

 

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