هنية: "الجيش الإسرائيلي يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الجيش الإسرائيلي "يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها".

وفي كلمة له خلال مؤتمر لمؤسسة القدس الدولية، أشار هنية إلى أنه "بعد 146 يوما من الحرب يواصل الاحتلال ممارسة أبشع ما عرفته البشرية في جرائم القتل والإبادة والتهجير"، لافتا إلى أن "المقاومة الفلسطينية قابلت العدوان الإسرائيلي ببسالة تاريخية رغم اختلال موازين القوى، وقوبل الاحتلال الإسرائيلي بأشد المعارك ضراوة عندما حاول التوغل في قطاع غزة".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني يواجه العدوان الإسرائيلي بتضحيات أفشلت مخططات التهجير"، مبينا أن "نحو 700 ألف فلسطيني مرابطون في شمال قطاع غزة رغم كل أساليب القتل التي تمارس ضدهم".

وتوجه إلى إسرائيل والولايات المتحدة قائلا إن "ما عجزوا على فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة رغم كل الضغوط"، مؤكدا أن "أي مرونة في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه".

ورأى هنية أن "التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح يؤكد طبيعة هذا العدو وجيشه النازي.. الاحتلال طيلة فترة الحرب على غزة لم ينجح إلا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ"، مضيفا: "على العالم والدول العربية التصدي للعدو الإسرائيلي بكبح جماحه ورفض غزو مدينة رفح، وعلى دول الجوار أن يكسروا مؤامرة التجويع التي يمارسها الاحتلال على قطاع غزة".

وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول إنهاء كل وجود عربي وإسلامي على أرض فلسطين".