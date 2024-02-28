تحرك جديد من أهل فتاة الشروق.. تفاصيل

تقدم المحامي محمد أمين وكيلاً عن أيمن عدلي أحمد الشماع، والد المجني عليها حبيبة الشماع، والمعروفة إعلاميا فتاة الشروق، ببلاغ للنيابة العامة، ضد محمود. ه سائق أوبر، والممثل القانوني لشركة أوبر مصر TRONG المسئولة عن الحقوق المدنية، مطالبا بتعويض قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها موكلته فتاة أوبر نتيجة إهمال من الشركة.

وكشف البلاغ المقدم ضد شركة أوبر وسائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع، أنه إيماءً إلى الواقعة التي تعرضت لها المجني عليها حبيبة الشماع، الواردة بأوراق القضية بالشروق، والمتهم فيها محمود.ه. سائق أوبر، وحيث أن المجني عليها فتاة الشروق، قد أصابها أضرار جسيمة من جراء فعل المتهم، فإنه يحق لها الادعاء مدنياً أثناء سير التحقيقات، عملاً بنص المادة رقم (27) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف، فودة، أن المادة 27 تنص على أنه لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة، كما تنص المادة رقم (28) من ذات القانون على أنه لا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا.

وتابع البلاغ: لما كان ما تقدم ، والحال كذلك فإن والد المجني عليها يدعي مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها مبلغ وقدره 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحقها من أضرار مادية ونفسية.

والتمس محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق من النيابة العامة قبول الطلب بالادعاء مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها مبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقها من أضرار مادية ونفسية ، والتصريح بسداد رسم الادعاء المدني.

كشف الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغت.صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وقال محامي المتهم، أن موكله فر هاربا من موقع الحادث بسبب تجمع الناس على حبيبة الشماع، موضحا: موكلي سمع صوت الضحية تردد": كان عايز يخطفني"، الأمر الذي دعى موكلي إلى الفرار.

و ترافع الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق، أثناء نظر تجديد المتهم، أمام المحكمة.

وتسلمت نيابة الشروق، التقرير الطبي الخاص بـ فتاة الشروق، وأكد التقرير أن الفتاة وضعها الصحي صعب وهي داخل العناية المركزة ولم تستطع الإفاقة منذ وقوع الحادث ودخولها المستشفى، وأنها مصابة بنزيف ورشح في المخ نتيجة ارتطام رأسها بالسور الخرساني، كما أنها مصابة بكسور في مناطق مختلفة بالجسم ونزيف داخلي أيضا من شدة الحادث ولا يمكن استجوابها في الوقت الحالي.

واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وأكدت دينا إسماعيل والدة الفتاة أنها تحدثت مع نجلتها هاتفيا وقالت لها "هنستناكي في التجمع مع إخواتك “.. وردت حبيبة ”خلاص مش هتأخر مسافة الطريق" وفي تلك الأثناء كان السواق يتشاجر مع صديقه خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأضافت دينا بالتحقيقات أنها سألت حبيبة الشماع “هو ماله السواق ده في إيه”، لتجيبها حبيبة “مش عارفة شكله مش طبيعي خالص”، وأنها طلبت من نجلتها أن تنهي رحلتها على الفور وتطلب من السائق أن ينزلها وتقوم بطلب سيارة أخرى، لكن حبيبة أجابتها أنها اقتربت من مكان تجمعهما وأنها ستكمل رحلتها.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن فحصت الواقعة للوقوف على ملابساتها والوصول للمتهم حيث وقعت بنطاق منطقة الشروق.

وأشار المصدر إلى أن فتاة تعرضت لمحاولة اختطاف داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالقاهرة.