أحال المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع. ع."، 26 عاما، مدرس فيزياء، والمتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالصف الأول الثانوى، وشطر جسده إلى 3 أجزاء وإلقاء أجزاء فى مصرف "بحر التبن"، بنطاق مركز الستامونى بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة.

20 مارس.. أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية

وقد حددت محكمة استئناف المنصورة جلسة 20 مارس 2024 أولى جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة.

جاءت إحالة المتهم إلى المحكمة بعد الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة وتفاصيلها، وإرشاده عن باقى أجزاء جسد الطالب والدوافع حول ارتكاب تلك الواقعة البشعة، والتى تسببت فى حالة من الغضب العام، وخاصة أهالى منطقة الستامونى وبلقاس بمحافظة الدقهلية.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التى أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامى العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه الواقعة قتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجنى عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالى.

وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجنى عليه بغرفة الدروس الخصوصية التى يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.

واضاف انه قام بتقسيم الجثة إلى 3 أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجنى عليه داخل كيس بلاستيكى، وألقى الجزء السفلى بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائى بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.

واوضح انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجنى عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمنى الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.

وأجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية حيث تم فرض كردون أمنى بمحيط المنطقة ومنع تواجد المواطنين لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة