الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: نعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع بأوكرانيا تصعيدا مباشرا

ماريا زاخاروف
ماريا زاخاروف

 

شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف على أن بلادها ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا بمثابة "تصعيد مباشر".

 

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وقالت زاخاروفا - في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء "إن كل إمداد بالأسلحة لأوكرانيا يؤدي إلى تصعيد، وكل حزمة من المساعدات لكييف تُرسل لأغراض الحرب هي تصعيد.

وأضافت: "إذا أضفنا إلى ذلك أولئك الذين تم إرسالهم أو تجنيدهم رسميا من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، فهو تصعيد، ولا أدري ماذا يطلقون علي هؤلاء "مرتزقة" أو "مأجورين".. وكل هذا ليس خطرا بل تصعيدا مباشرا مع روسيا".. وتابعت: "نحن نراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية الألمانية ضد روسيا، وسنرد بشكل مناسب على جميع هذه الاستعدادات.

وكانت زاخاروفا قد صرحت أمس /الثلاثاء/ بأن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وأضافت، بهذا الشأن، "لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاق ماكرون وشركائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث ظهرت تصريحات من قبل القيادة العليا لدول الحلف والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع الأوروبيين، الذين أكدوا أنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون.

وبدوره، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إن الكرملين اطّلع على تصريحات الرئيس الفرنسي حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، ونحن نأخذ جميع التصريحات من هذا النوع في الاعتبار، ونعرف جيدا موقف السيد ماكرون فيما يتعلق بضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

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