موسم الرياض 2024| أحمد سعد وروبي في جدة.. الجمعة

على أحد شواطىء جدة الساحرة يلتقي أحمد سعد والفنانة روبي جمهورهما، في أجواء غنائية تجمع بين الشتاء والبحر، ضمن فعاليات الحفلات الشتوية المقامة في عدة مناطق بالمملكة.

يقام الحفل يوم الجمعة 1 مارس على أن تُفتح الأبواب في الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، وتبقى عدد قليل من التذاكر أمام الجمهور.

أحدث أغاني أحمد سعد

كانت أحدث إصدارات أحمد سعد الغنائية من خلال “بعتذرلك” والتي حققت أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش”.

أحدث أغاني روبي لويرجع

أما روبي فقد طرحت “لو يرجع” التي اجتازت حاجز الـ 400 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "لو يرجع تانى الوقت .. كنت هحكّم عقلى ولا كنت ف يوم هجاريك .. ولا كنت هردّ عليك مهما الاقيك مُشتاقلى لو يرجع تانى الوقت .. مش هرضى تكون ليّا وهشوف بعنين تانيين .. لو ترجع تانى سنين هفرض سوء النيّه لو كان ف الدنيا حاجات .. حاجات ممكن تتعاد هرجع لليوم دا أكيد .. وامشى واسيبك فيه بعيد واجبر نفسى ماحبّكش لو كان ف الدنيا حاجات .. حاجات ممكن تتعاد كنت أتمنّى انّى أعيش .. ماشوفكش وماتشوفنيش كنت أتمنّى ماقابلكش لو يرجع تانى الوقت .. ولا كنت اتحمّلتك ولا من إحساسى ادّيك .. زي ماكنت بعلّيك كنت أكيد نزّلتك

