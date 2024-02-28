النقابات العمالية النيجيرية تواصل إضرابا لمدة يومين

خرجت الحكومة النيجيرية وعمال النقابات إلى شوارع لاغوس يوم الثلاثاء كجزء من احتجاج جديد على مستوى البلاد هدد بإغلاق الخدمات الرئيسية ، مع غضب الناس من ارتفاع التضخم والألم الاقتصادي المتزايد.

منذ توليه منصبه في العام الماضي، الرئيس بولا تينوبو مجموعة من السياسات المثيرة للجدل بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف المتعدد في البلاد، مما أدى إلى انخفاض قيمة النايرا مقابل الدولار.

وارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الضعف وارتفع التضخم نتيجة لذلك، ليصل إلى ما يقرب من 30٪ الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

وتستمر الاحتجاجات منذ أشهر وترد النقابات العمالية الحكومية بالتهديد بالانسحاب.

وفي أكتوبر تشرين الأول توصلت النقابات إلى اتفاق مع حكومة تينوبو لإنهاء الإضرابات مقابل رواتب شهرية وإعانات لتخفيف وطأة سياساته.

لكنهم استمروا بعد شهر بإضراب كبير في نوفمبر، احتجاجا على ضرب زعيم نقابي، مما أدى إلى توقف البلاد تقريبا.

وتقول النقابات إن الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها التي تضمنت زيادة شهرية في الأجور بنحو 20 دولارا لجميع العمال لمدة ستة أشهر، ودفع نحو 15 دولارا لمدة ثلاثة أشهر لملايين الأسر الضعيفة، كما لم يتحقق التعهد بطرح حافلات تعمل بالغاز للنقل الجماعي العام الماضي.

وقالت أغنيس سيسي، رئيسة مؤتمر العمال النيجيري في ولاية لاغوس، إن النيجيريين يجب أن يتحركوا.

«أيها النيجيريون اليوم، دعونا ننهض ودعونا نقول للسيد الرئيس (بولا أحمد تينوبو) ما يفترض أن يسمعه وماذا نحتاج أن نقول للسيد الرئيس؟ النيجيريون جائعون، هناك جوع في الأرض".

وفي حين أثرت معظم الاحتجاجات السابقة على تقديم الخدمات في الموانئ والمدارس والمستشفيات، بدا أن معظم الخدمات مستمرة مع انخفاض القوى العاملة على الرغم من بقاء العديد من العمال في منازلهم.

وشملت المظاهرة نقابتين حكوميتين رئيسيتين، هما مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر النقابات العمالية (TUC).

قال الطبيب دوكون أديديجي، "نيجيريا بحاجة إلى التغيير وربما هذه هي البداية ، دعونا نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد".



