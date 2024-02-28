الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب أرباح ضعيفة لبعض الشركات

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-2-2024، بفعل الأرباح الضعيفة لعدد من الشركات بينما تترقب الأسواق العالمية بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وأوروبا لاستجلاء الموعد الذي قد تبدأ فيه خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة متأثرا بنزول سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية لصناعة معدات أشباه الموصلات اثنين بالمئة بعد تراجع إيرادات الربع الرابع على أساس سنوي. ولم تحقق شركة ريكيت البريطانية صافي المبيعات المتوقع للربع الرابع وأرجعت ذلك إلى انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بموسم البرد والأنفلونزا. وتراجعت أسهم شركة السلع الاستهلاكية 8.8 بالمئة في حين تراجع مؤشر شركات السلع الشخصية والمنزلية عموما 0.7 بالمئة، مما أدى إلى خسائر في القطاع.

وهوى سهم شركة وورلدلاين الفرنسية لخدمات المدفوعات والمعاملات 13.4 بالمئة بعد إعلانها عن خسارة سنوية قدرها 1.15 مليار يورو (1.25 مليار دولار).

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو خلال شهر فبراير والتي من المقرر صدورها بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.