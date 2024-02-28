تأجيل محاكمة 14 متهمًا في خلية استهداف كنيسة المرج

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف كنيسة المرج"، لجلسة 27 إبريل لمرافعة النيابة.

ووجه للمتهمين تهماً منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

المشدد 15 سنة لمتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث الزيتون"

كما عاقبت الدائرة 3 إرهاب، لمتهم في إعادة محاكمته بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف في الطالبية، وتعطيل المواصلات.