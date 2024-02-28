السنغال.. هل ستجرى الانتخابات الرئاسية المؤجلة في يونيو؟

يمكن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المؤجلة في السنغال في 2 يونيو، أي بعد عيد العيد الإسلامي وقبل موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يوليو تقريبا.

ويأتي اقتراح الموعد بعد يومين من الحوار الذي نظمه الرئيس ماكي سال لتخفيف التوترات.

وأشار سياسيون وأعضاء في المجتمع المدني وزعماء دينيون شاركوا في الانتخابات إلى أن سال سيبقى في السلطة حتى يتم انتخاب خليفته.

لكن بعض جماعات المعارضة رفضت الاقتراح بعد انتهاء الحوار يوم الثلاثاء (27 فبراير).

وفي بداية الحوار، كرر سال التزامه بترك منصبه بحلول نهاية ولايته في 2 أبريل.

سيقوم Macky Sall بمراجعة جميع المقترحات واتخاذ القرار النهائي.

وتعهد رئيس الدولة بالرجوع إلى المجلس الدستوري لضمان قانونية التوصيات التي سيحتفظ بها.

ورفض 16 من أصل 19 مرشحا للرئاسة المشاركة في الحوار، وأصروا على ضرورة تحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع أمر المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي خطوة أخرى لتهدئة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، قال ماكي سال إنه سيقدم قانون عفو عام يتناول الاحتجاجات الدامية في بعض الأحيان التي سجن فيها المئات.

ومع ذلك، وصف المنتدى المدني السنغالي المبادرة بأنها "غير مناسبة" ومحاولة "لدفن الحقيقة" بشأن الانتهاكات المزعومة من قبل قوات الأمن.