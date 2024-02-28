رئيس لجنة مسابقات الهجن: اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لنشر ودعم اللعبة
قال الشيخ سلامة إبرهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الهجن، إن هناك اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن لنشر ودعم هذه اللعبة، إذ إنها أصبحت مثل غيرها من الألعاب لها عشاقها في مصر خاصة المحافظات الحدودية.
سلسلة مهرجانات متعددة للهجن
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تنظيم مسابقة للهجن بالأمس في الأقصر، وكان الإقبال كبيرا، وهذه نسخة من سلسلة مهرجانات متعددة للهجن في مختلف المحافظات كسيناء والعريش والأقصر.
إقامة بطولات الهجن
وتابع، أن الدولة المصرية تستهدف إقامة بطولات الهجن، لما لها محبين كثيرين بمختلف أنحاء الجمهورية، مثل سيناء والصعيد والوادي الجديد وغيرهم، مضيفا: "رياضة الهجن تربطنا بصورة جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن الهجن من الرياضات المفضلة بالوطن العربي".