الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس لجنة مسابقات الهجن: اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري ‏لنشر ودعم اللعبة

مسابقات الهجن
مسابقات الهجن

قال الشيخ سلامة إبرهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الهجن، إن هناك اهتمام ‏كبير من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن لنشر ودعم هذه اللعبة، إذ إنها ‏أصبحت مثل غيرها من الألعاب لها عشاقها في مصر خاصة المحافظات الحدودية.‏

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محافظ جنوب سيناء يضع الخطوط الرئيسية لتشغيل قرية التراث البدوي والوحدة البيطرية بمضمار الهجن

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انطلاق فعاليات الأشواط الرئيسية لسباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ

 سلسلة مهرجانات متعددة للهجن

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تنظيم مسابقة للهجن ‏بالأمس في الأقصر، وكان الإقبال كبيرا، وهذه نسخة من سلسلة مهرجانات متعددة للهجن في ‏مختلف المحافظات كسيناء والعريش والأقصر.‏

إقامة بطولات الهجن

وتابع، أن الدولة المصرية تستهدف إقامة بطولات الهجن، لما لها محبين كثيرين بمختلف أنحاء ‏الجمهورية، مثل سيناء والصعيد والوادي الجديد وغيرهم، مضيفا: "رياضة الهجن تربطنا ‏بصورة جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن الهجن من الرياضات المفضلة بالوطن ‏العربي".‏

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