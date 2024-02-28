رئيس لجنة مسابقات الهجن: اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري ‏لنشر ودعم اللعبة

قال الشيخ سلامة إبرهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الهجن، إن هناك اهتمام ‏كبير من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن لنشر ودعم هذه اللعبة، إذ إنها ‏أصبحت مثل غيرها من الألعاب لها عشاقها في مصر خاصة المحافظات الحدودية.‏

سلسلة مهرجانات متعددة للهجن

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تنظيم مسابقة للهجن ‏بالأمس في الأقصر، وكان الإقبال كبيرا، وهذه نسخة من سلسلة مهرجانات متعددة للهجن في ‏مختلف المحافظات كسيناء والعريش والأقصر.‏

إقامة بطولات الهجن

وتابع، أن الدولة المصرية تستهدف إقامة بطولات الهجن، لما لها محبين كثيرين بمختلف أنحاء ‏الجمهورية، مثل سيناء والصعيد والوادي الجديد وغيرهم، مضيفا: "رياضة الهجن تربطنا ‏بصورة جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن الهجن من الرياضات المفضلة بالوطن ‏العربي".‏