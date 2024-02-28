الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الهباش: لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية.. وواشنطن هي المسؤولة عن استمرار العدوان

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن هي المسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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خبير: التناقض ما زال سيد الموقف في الإدارة الأمريكية بخصوص حرب غزة

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خبير بالشأن الإسرائيلى: التناقض سيد الموقف في تعامل الإدارة الأمريكية مع غزة

 الشعب الفلسطيني

وأضاف “الهباش”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أولويتنا الحالية هي حقن دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يعلم أن إيقاف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.

تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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