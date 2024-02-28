الأردن والإمارات يؤكدان عمق العلاقات المشتركة بين البلدين

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة الملك عبد الله الثاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة وعنوانها الحكمة والاعتدال .

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.

من جانبه ،أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح جانبه ، المشتركة لكل من البلدين والشعبين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.