الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن والإمارات يؤكدان عمق العلاقات المشتركة بين البلدين

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي

 

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة الملك عبد الله الثاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة وعنوانها الحكمة والاعتدال .

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الصفدي أمام مجلس حقوق الإنسان: الفلسطينيون يموتون في غزة نتيجة عدوان غاشم

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جاء ذلك خلال استقبال الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.

 

من جانبه ،أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح جانبه ، المشتركة لكل من البلدين والشعبين، معرباً عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.

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