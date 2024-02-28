قنا مد ترخيص الحضانات المؤقتة إلى سنة

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على مد فترة التجديد للحضانات التى تعمل بترخيص مؤقت من 6 اشهر الى عام، بشرط يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية وكافه الجهات المعنية.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، ، لتوفيق أوضاع دور الحضانات الغير مرخصة، و مناقشة سبل تذليل العقبات وإيجاد الحلول بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

استعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التى تواجه توفيق أوضاع عدد 97 دور حضانة على مستوى المحافظة.

محافظ قنا

و بحث المجتمعون، سبل تذليل كافة العقبات وتيسير إجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة حرصا على سلامة الأطفال طبقا للقانون.

52 حضانة مؤقتة الترخيص:

أوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 52 حضانة ترخيص مؤقت.

لافتا أنه كلف مسئولى التضامن الاجتماعى، بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، موجها مسئولي الحماية المدنية بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات.

ومن جانبهم وجه مديرى الحضانات الشكر لمحافظ قنا، لتذليله جميع العقبات التى تمنع توفيق اوضاعهم، بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة.

وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد عبد الناصر مدير عام ادارة الأسرة والطفولة.

وممثلين عن كلا من الحماية المدنية، و الصحة، والتربية والتعليم، ومكتب العمل، والشباب والرياضة، و مديرى دور الحضانات.