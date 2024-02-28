الحبس عامًا للأب المتهم بتهمة خطف طفلتيه في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر ،اليوم الأربعاء الأب المتهم بخطف طفلتيه غيابيا سنة وحضوريا سنة وغرامة 50 ألف للمتهمين الآخرين، بتهمة خطفهما من أسانسير داخل عقار بمدينة نصر.

الحبس عام للأب المتهم بتهمة خطف طفلتيه في مدينة نصر



كشفت تحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر، أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

وفي وقت مسبق ، كشفت الداخلية لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة كما وثقها مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس اليوم صحبة نجلته عبر مطار القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

كما تم ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أب ونجليه ..دفن جثث ضحايا دهس قطار بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة 3 ضحايا ، لقوا مصرعهم دهسًا ، خلال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة قبل المزلقان قها في القليوبية، بحوالي 50 مترا اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وفي وقت سابق طلبت النيابة ؛ تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد اصطدام قطار اتجاه القاهرة، قبل مزلقان زكي دائرة القسم بحوالي 50 مترا، بأب ونجليه ما أسفر عن مصرعهم

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بأب ونجليه قبل مزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، وذلك اثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعهم جميعا وهم، محمد أحمد، 50 سنة ومقيم مدينة طوخ الأب ونجليه كل من أحمد محمد أحمد 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ، وابن مجهول الهوية، 12 سنة، ومقيم مدينة طوخ.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.