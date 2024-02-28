العكلوك يسلم أبو الغيط رسالة من الرئيس الفلسطيني تؤكد الموقف الثابت ورفض الإبادة الجماعية

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية أنه سلم رسالة اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن الموقف الفلسطيني الثابت والرفض القاطع فيما يتعلق بخطة نتنياهو لليوم التالي للعدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة .

وأضاف العكلوك أن الرئيس أكد في الرسالة التمسك في قطاع غزة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين والاستعداد لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة والتي تستند إلى القانون الدولي إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حل الدولتين مضيفا إن هناك مشاورات وعمل سياسي عميق عربي ودولي من أجل حصول دولة فلسطين على تجسيد إستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس من خلال مؤتمر دولي للسلام يشمل ضمانات وجدول للتنفيذ على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن والعمل مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها .

وأضاف السفير العكلوك في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ان السيد محمود عباس أكد في الرسالة أنه لابد من الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي أن يكون لها دور لإنهاء الإحتلال وإنسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية خاصة بعد ما تحدث به "نتنياهو" بإقتطاع مساحة 20% تقريبا من قطاع غزة كمنطقة عازلة يسيطر عليها برا وبحرا وجوا .. خاصة أن هناك عمل عربي دولي مشترك الآن من أجل تولي المسؤوليات نحو الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في إطار رؤية سياسية شاملة وذلك من أجل وقف الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة في ظل ما تعلنه حكومة الإحتلال من آلالف من الوحدات الاستيطانية وتقويض حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحصاره لمدة 145 يوم عن إرهاب يمارسه المستوطنين .

وتابع العكلوك انه لا يمكن أن نستمر في إصدار البيانات والشجب والإدانة فهذه اللغة صماء وغير مجدية ولم يعد الإحتلال الإسرائيلي يلقي بها بالا ولم يعد العالم يفهمها .. فهناك إجراءت عقابية فورية إقتصادية وقانونية وسياسية ضد إسرائيل يجب على المجتمع المدني العربي ونقابات المحامين العرب أن تبدأ فورا لرفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين على الإبادة الجماعية وجرائم حرب لآليات العدالة الدولية والوطنية أيضا في الدول التي تسمح لقضائها بتحمل مسؤولية عالمية.