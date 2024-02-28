«أنت أقوى من المخدرات» .. جامعة الأزهر تنظم ماراثون للطالبات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بالقاهرة الماراثون الرياضي الكبير بفرع البنات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تحت شعار: (أنت أقوى من المخدرات) بحضور عمداء كليات فرع البنات بالقاهرة.

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي تنمي المواهب وتزيد الانتماء لدى الطالبات.

جهود فريق طلاب من أجل مصر بجميع كليات فرع البنات

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود فريق (طلاب من أجل مصر) بجميع كليات فرع البنات في تنظيم هذا الماراثون الرياضي، الذي عقد بالتنسيق مع الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية.