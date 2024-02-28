فحص 275 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية بقافلة كفر الشاويش الطبية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالإشتراك مع المجتمع المدنى، بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية كفر الشاويش التابعة لإدارة فاقوس البيطرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى.

حضر أعمال القافلة كل من: مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة فاقوس البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، وكبار المربين بالقرية.

ولفت إلى القافلة شهدت تقديم كل الخدمات البيطرية للحيوانات، وذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٢٧٥ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٢٢٥ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل، والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لعدد ٢١٠ رأس ماشـية، و١٧٣ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٦٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد ٤٥٠طائر، وترقيم وتسجيل ٧٥ حيوان، وسحب عدد ١٠ عينات دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، والإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً، وذلك بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.