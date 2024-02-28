الشتاء الأخير ومار ماما ينافسان بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

منافسة قوية بفيلمي الشتاء الأخير ومار ماما بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25 المقامة من 28 فبراير إلى 5 مارس، وهما الفيلم السعودي الشتاء الأخير للمخرج حيدر داوود الذي سيحضر عروض الفيلم والفيلم الفلسطيني مار ماما للمخرج مجدي العمري.

تفاصيل فيلم الشتاء الأخير

ويشهد فيلم الشتاء الأخير عرضه الدولي الأول ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي القصير ويعرض أيام الخميس 29 فبراير الساعة 12 ونصف ظهرًا في القاعتين الرئيسية والصغرى والجمعة 1 مارس الساعة 4 عصرًا في مكتبة مصر العامة.

فيلم مار ماما

بينما يشهد فيلم مار ماما عرضه الأول في العالم العربي ضمن مسابقة الفيلم الروائي القصير ويعرض أيام الجمعة 1 مارس في القاعة الرئيسية وسينما دينا ومكتبة مصر العامة والسبت 6 مساءً في القاعة الصغرى والثلاثاء 2 ونصف عصرًا في القاعة الصغرى. مار ماما من تأليف وإنتاج وإخراج مجدي العمري، إنتاج مرسم 301 وPhoenix Films، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور. تدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان إندي كورك السينمائي. الشتاء الأخير من إنتاج وإخراج حيدر داوود، ويشاركه التأليف محسن أحمد، وبمشاركة محسن أحمد، وحيدر داوود، ودانيل فاسيلكا، وألينا فاسيلكا. وتدور أحداث الفيلم الوثائقي بعد أربع سنوات من أول زيارة لمحسن إلى السويد، إذ يعود لزيارة صديقه حيدر الذي يعاني مع مشاعر الحنين لوطنهما في السعودية. يخوضان معًا الشتاء الأخير في السويد، معززين روابطهما في ظل الشوق والتغيير. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي