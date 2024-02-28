"أهل مصر".. إبداعات فنية وحرفية لشباب المحافظات الحدودية بالإسكندرية

"أهل مصر".. جولة جديدة من فعاليات الورش الفنية والحرفية شهدها قصر ثقافة الأنفوشي،أمس، خلال اليوم الثالث للملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 3 مارس المقبل.

بدأت الفعاليات مع ورش الحرف اليدوية، وقامت المدربة رانيا المهدي بتعريف الشباب بتقنية التعتيق الروسي المستخدم في فن "الديكوباج"، مع تدريبات عملية لتصميم تابلوهات بألوان لامعة على أسطح خشبية مختلفة.

وأبدت كريمة الغندقلي - متدربة من محافظة مرسى مطروح، إعجابها بالورشة قائلة تعلمت طريقة دمج الألوان لتصميم تابلوه بألوان زاهية، كما أثنت على روح التعاون بين الزملاء والمدربة التي لم تبخل عليهم بأية معلومة.

من ناحيته قال سيد ياسر - متدرب من محافظة القاهرة (حي الأسمرات): حرصت على الاشتراك بورشة "الحلي والإكسسوارات" للمدربة نسرين مجدي، وتعلمت كيفية التشكيل بالخرز وتنسيق الألوان، وأعتزم بدء مشروع خاص بي عقب الانتهاء من الورشة.

وقالت أسماء أحمد من محافظة جنوب سيناء اشتركت بالورشة أيضا لتنمية موهبتي وقمت بتصميم أكثر من عقد باستخدام الخرز الملون في خلال يومين فقط.

وفي ورشة "الجلد" قامت المدربة هبة فرج بتدريب الفتيات على تصميم حقيبة نسائية بأحجام مختلفة.

وأعربت سارة محمد - متدربة من محافظة أسوان عن سعادتها للمشاركة في الورشة، مشيرة إلى أنها تخطط لإعداد مشروع خاص بها عقب الانتهاء من التدريب للترويج للمشغولات اليدوية المصنوعة من الجلد الطبيعي بالمحافظة.

وخلال ورشتي الخزف والكونكريت (الجبس) انتهى المشاركون من تنفيذ عدة مشغولات تم تصميمها استعدادا لشهر رمضان المبارك، كما قام م.نادر حسن بتعريفهم بأنواع الجبس، والخامات المستخدمة تمهيدا لتصميم أعمال ذات طابع إسلامي.

هذا وقد تواصلت فعاليات ورشة "مشغولات الصدف والطرق على النحاس" وقام المدرب جلال عبد الخالق خلالها بتعريف الشباب على طريقة الحفر البارز على الصدف، إلى جانب تدريبهم على تصميم ٤ لوحات مصنوعة من رقائق النحاس عن مظاهر شهر رمضان.

واستكمل المدرب عماد إبراهيم خلال ورشة "الخيامية " تدريباته حول كيفية الإمساك بالابرة لعمل الغرزة السحرية، هذا بالإضافة إلى عدة تدريبات لتصميم "خداديات" بأشكال متنوعة حسب مستوى كل متدرب.

فيما نفذ المتدربون أشكالا لفوانيس بأحجام مختلفة خلال ورشة "الأركيت" للمدرب أيمن السعدني.

وعبّر كل من سيف ياسر من القاهرة، ورحمة جمعة من شمال سيناء عن سعادتهما للمشاركة بالورشة لأول مرة بهدف صقل مهاراتهما.

من ناحية أخرى واصل المخرج محمد صابر تدريبات ورشة الدراما المسرحية، وقامت المدربة سمر عناني بمناقشة مجموعة من القصص الشعبية خلال ورشة "التراث الشعبي"، بينما قامت الكاتبة عزة رياض بمناقشة الأعمال الأدبية في مجالي الشعر والقصة للمتدربين، خلال ورشتها الخاصة بالكتابة الأدبية.

وفي ورشة التصوير للدكتور محمد إسماعيل تعرف الشباب على أجزاء الكاميرا، أنواع الفلاتر، أحجام اللقطات، وتكوين الكادر.

واختتم اليوم مع تدريبات على الأداء الصوتي خلال ورشة تعليم أساسيات الموسيقى للفنان عاصم عبد المنعم تجهيزا لحفل الختام.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للملتقى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.