جهاز المنصورة الجديدة يجري القرعة العلنية بين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات مشروع "جنة"

أجرى جهاز مدينة المنصورة الجديدة أعمال القرعة العلنية اليدوية بين المواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات جنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط بلغ ٣٩٠٩ حاجزين تقدموا على عدد ٢٢٣٣ وحدة سكنية أدوار متكررة، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع المصريين من مختلف شرائح الدخل.

وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.



وعقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، و تم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.