الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز المنصورة الجديدة يجري القرعة العلنية بين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات مشروع "جنة"

جانب من القرعة
جانب من القرعة

أجرى جهاز مدينة المنصورة الجديدة أعمال القرعة العلنية اليدوية بين المواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات جنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

 

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط  بلغ ٣٩٠٩ حاجزين تقدموا على عدد ٢٢٣٣ وحدة سكنية أدوار متكررة، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع المصريين من مختلف شرائح الدخل.

 

وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.


وعقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، و تم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهي الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.

مواد متعلقة

‫‫ وزير الإسكان يصدر قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق.. ومواصلة الحملات بـ6 مدن جديدة

جهاز دمياط الجديدة ينظم يومًا رياضيًا ترفيهيًا لذوي الهمم بشاطئ قادرون

خريطة طروحات الإسكان للمحلات التجارية في 2024.. "قدم على المكان اللي يناسبك"

المجتمعات العمرانية تستعد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة

مساعد وزير الإسكان ونائبة محافظ الجيزة يتفقدان منطقة روضة حدائق أكتوبر

محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإسكان يفتتحان مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية

فيديو.. آخر مستجدات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يتابع موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
الجريدة الورقية