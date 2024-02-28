مديرية عمل الأقصر تشارك بالملتقى العلمى حول '' دور تقنيات الثورة الصناعية في تحقيق الاستدامة"

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى فعاليات الملتقى العلمي الثامن، بجامعة الأقصر تحت عنوان '' دور تقنيات الثورة الصناعية في تحقيق الاستدامة" ، والذي نظمته جمعية زمالة الكيمياء المصرية ، عضو اتحاد الكيميائيين العرب التابع لجامعة الدول العربية، بمشاركة جمعية الكيميائيين البحرينية ، وبحضور الدكتور علاء عطية رئيس جمعية الزمالة المصرية ، والدكتور عبد الواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية ، والدكتور محمد علام وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وذلك إيماناً بدور وزارة العمل والمديريات التابعة لها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف داخل المحافظة وخارجها .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من خلال تقديم فرص تدريبية ملائمة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة وكذلك نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وكذلك خدمات أصحاب الأعمال لتوفير العمالة الفنية المدربة من خلال مراكز التدريب المهنى التابع لمديريات العمل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ,رؤية مصر 2030 ، وأضاف مدير المديرية أنه شهد فعاليات الافتتاح الذي انعقد بجامعة الأقصر أساتذة العلوم بالجامعات المصرية من بينها جامعات القاهرة ، والإسكندرية ، وطنطا ، والمنصورة ، وكذلك ممثلي المؤسسات العلمية منها : المركز القومي للبحوث معهد بحوث البترول الطاقة الذرية والخبراء والاستشاريين لعلم الكيمياء بمختلف التخصصات الكيميائية ، كما ألقى مدير المديرية كلمة عن دور وزارة العمل فى تحقيق الاستدامة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.