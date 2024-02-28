محمد محبوب عبدالوهاب يشارك في مسرحية "صراع الورثة"

يشارك الفنان محمد محبوب عبدالوهاب في مسرحية "صراع الورثة"، التي يتم التحضير لها حاليًا للعرض قريبًا على إحدي المسارح الخاصة.

وأكد الفنان محمد محبوب عبدالوهاب أن المسرحية ترصد دخول عائلة كبيرة ذات صيت في مشاكل كبيرة على الإرث.

وأضاف أن المسرحية هدفها توعوي حتى تحث الجميع على إعطاء الورثة حقوقهم والعدل بينهم.

وتابع أنه سعيد بالمشاركة فى المسلسل خاصة أنه يتناول موضوع هام ويحدث فى أغلب البيوت.

واختتم الفنان محمد محبوب عبدالوهاب أن مسرحية "صراع الورثة" يشارك في بطولتها سماح حميدة، أحمد محمد،ماجدة حليم، حسين علاء،وآخرون، تأليف وإخراج حسن السيد.