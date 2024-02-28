برئاسة مصر.. اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للنهوض بالطاقة البشرية بالمنطقة

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة، أن اجتماع الدورة (70) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، سيعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر .

ويأتي الاجتماع في اعقاب التحديات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة التي تعيشها المنطقة العربية من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأوضاع الانسانية الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع وخاصة فئة الشباب وادراكاً من وزراء الشباب والرياضة العرب بأهمية النهوض بالشباب العربي باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية وضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكينهم على كافة المستويات من أجل إعادة البناء نحو الافضل وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات التي تؤثر على الشباب العربي والتي تقع على عاتق الحكومات العربية خاصة وزراء الشباب والرياضة بما يعود بالنفع على شباب امتنا العربية

وتعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) اجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس (الشبابية - الرياضية – المالية) يبدا اليوم وينتهى غدا يومين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك في الاجتماع رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وعضوية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية.

أكدت السفيره أبو غزالة على ضرورة العمل على تنفيذ الانشطة المدرجة على اجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، منها أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من اجل ضمان نجاح الانشطة والبرامج الشبابية والرياضية الهامة للشباب العربي ومنها؛ اعتماد اطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن خلال عام 2024 وادراجها على جدول اعمال القمة العربية القادمة، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين، ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنشاء اتحاد الشباب العربي ومقره جمهورية مصر العربية، نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الملتقى العربي للمخترعين الشبان ، لقاء عربي حول اليات وافاق التطوع الشبابي في الوطن العربي بالجمهورية الجزائرية، الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي بالجمهورية التونسية، منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن، منتدى الشباب العربي الصيني، طرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024، برنامج رحلة المشاعر المقدسة العاشر لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، سفينة النيل للشباب العربي بجمهورية مصر العربية، جائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول الامن الغذائي. كما يتضمن جدول الاعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تنمية قدرات الاندية الرياضية العرب بدولة فلسطين، دورة ريادة الاعمال في المجال الرياضي بالمملكة الأردنية الهاشمية، المهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجمهورية الجزائرية، الملتقى العربي الأول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم بالجمهورية اللبنانية، ملتقى الرياضة والتنمية للدول العربية بجمهورية مصر العربية، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات 2024، الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024.

أكدت السفيرة هيفاء بأن إدارة الشباب والرياضة بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي. والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.



