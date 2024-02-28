أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية تنفذ ورشة حرفية لصناعة الإكسسوارات

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية والورش الحرفية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تناولت الورشة تعليم الفتيات صناعة الاكسسوارات بعدد مستفيدين 25 فتاة ، والتي تناولت فيه المدربة شيماء محمد عبد المنعم المواد الخام اللازمة لصناعة الاكسسوارات وكيفية بدء مشروع صغير من المنزل .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .