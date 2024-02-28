الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 4 قضايا إتجار في المخدرات بأسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في أسوان، بضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جراملم خدر الحشيش- 4 كيلو جرامل مخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين،الشابو")..بحوزة ( 5متهمين لهم معلومات جنائية).

 

كما نجحت في ضبط 3 قطع سلاح نارية (3 فرد محلى وطلقتين) إلى جانب تنفيذ (749) حكم قضائى متنوع.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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