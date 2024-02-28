معلمة تنهي حياتها بقرص حفظ الغلال بطهطا

إستقبل مستشفى طهطا المركزي ربة منزل تعمل مدرسة في بداية العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج جثة هامدة إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بمنزلها لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة طهطا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سماح . ا . ل" 41 سنة مدرسة وتقيم دائرة القسم جثة هامدة إدعاء تناول مادة سامة.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وبسؤال كل من: زوجها "كرم . ر . ف . ت" 43 سنة صاحب محل خاص ويقيم بذات الناحية وشقيقها "جرجس . ا . ل" 37 سنة، نجار ويقيم دائرة مركز المنشاه أفادا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .