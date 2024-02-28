مآذن الجامع الأزهر تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

أعلن الأزهر الشريف، عن الانتهاء من أعمال الصيانة لإنارة الجامع ومآذنه، لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إن الجامع الأزهر الشريف يحتوي على خمس مآذن، أشهرها مأذنة السلطان الغوري، والتي أنشأها السلطان المملوكي قنصوة الغوري عام ١٥١٠م، وهي مأذنة فريدة من نوعها من حيث التصميم المعماري والهندسي حيث تشتمل على سُلَّمين إذا ما صعدهما شخصان؛ لن يتقابلا إلا في بداية ونهاية السُّلمين، كما انفردت عن مثيلاتها في ذلك الوقت بانتهائها برأسين، لتدل بذلك على ثنائية الأشياء؛ كالليل والنهار والشمس والقمر.. وهكذا، ونظرا لتفردها أصبحت رمزا للأزهر الشريف وللجامع الأزهر.

وأوضح أن هناك المأذنة الأقبغاوية، وتعد أقدم مآذن الجامع الأزهر، أنشأها الأمير المملوكي أقبغا عبد الواحد عام ١٣٣٩م، وتليها مأذنة السلطان المملوكي أبو النصر قايتباي، والتي أُنشأت عام ١٤٦١م، وفي عام ١٧٥٣م أنشأ الأمير العثماني عبد الرحمن كتخدا مأذنتي باب الشوربة وباب الصعايدة، ليصبح بذلك عدد المآذن في الجامع الأزهر خمس مآذن، وفي ذلك إشارة إلى أن أركان الإسلام خمسة أركانٍ و الصلوات خمس صلواتٍ.