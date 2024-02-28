ورشة عمل عن خدمات سفارة المعرفة العلمية بجامعة سوهاج

نظمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج ندوة تعريفية لطلاب من أجل مصر، وذلك للتعريف بالسفارة والخدمات المقدمة من خلالها وطرق الإستفادة منها، وذلك بحضور كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة سلمى كبرو مسئول سفارة المعرفة بالجامعة، وعدد من الطلاب من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر السفارة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن سفارة المعرفة بالجامعة تعد أحد أهم المشروعات التى أنشأتها مكتبة الإسكندرية، لنقل كافة الأنشطة التى تقدمها مكتبة الإسكندرية فى مختلف المجالات، للاستفادة من إمكانياتها، مضيفا ان السفارة تتيح لروادها استخدام جميع قواعد البيانات العلمية المتوافرة بالمكتبة، والتي تتنوع موضوعاتها لتشمل جميع العلوم والمعارف الإنسانية، وإتاحة مستودع الأصول الرقمية Dar،والذي يحتوي على نسخ كاملة للكتب، و الدوريات، والرسائل العلمية المتوفرة بالمكتبة في صور رقمية.

وأوضح الدكتور علاء غالب ان الجامعة تسعي الي تطوير مهارات الطلاب في البحث العلمي، و تشجيعهم على التعلم الذاتي، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات العلمية والثقافية والمعرفية، مضيفاً انه سيتم التعاون مع سفارة المعرفة من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية في مختلف المجالات، وتوفير النصوص الكاملة والملخصات لمجموعة من أهم الدوريات العلمية، و الاطلاع على كامل إصدارات المكتبة التي تم نشرها.