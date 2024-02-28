ماليزيا تدعو مجددا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

دعت ماليزيا مجددا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة محاسبة إسرائيل على الهجمات المتواصلة والدمار واسع النطاق في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية الماليزي محمد الأمين -خلال بيان ماليزيا في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية"برناما" إن أولئك الذين يختارون استمرار إراقة الدماء متواطئون وحلفاء في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وأوضح أنه أقل ما يمكن القيام به هو ضمان أن يفي المجلس بولايته ومسؤوليته، حيث يعكس الصمت والتقاعس والمعاملة الخاصة من قبل المجلس التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل قصفت غزة وأدى الأمر إلى تدميرها بالكامل، بينما عانت رفح أيضا من نفس المصير.

وأكد نائب وزير الخارجية أن ماليزيا ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدين بشدة الفظائع الوحشية وتدعو إلى السلام ورفاهية البشرية جمعاء، مضيفا أنه لن تهدأ ماليزيا قبل تحقيق العدالة وإنهاء الانفلات من العقاب، وتصبح فلسطين عضوًا كاملا في الأمم المتحدة.