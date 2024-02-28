هشم رأسها بحجر.. الأبن العاق ينهي حياة والدته بجرجا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تعدى عليها ابنها بالضرب بحجر مهشما رأسها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات الأولية وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغاً من الأهالي يفيد مصرع ربة منزل على يد نجلها بمنزلها دائرة المركز.

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبین إصابة "أسماء . ع . ع . ا" 39 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات الأولية اللازمة .

وبسؤال "زوجها أحمد . ا . ا . ا" 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء صعود زوجته المذكورة سلم المنزل بالطابق الثاني إختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ومن خلال التحريات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال زوج المتوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلهما "عبد الرحمن . ا . ا . ا" 18 سنة عامل ويقيم بذات الناحية إثر حدوث مشادة كلامية بينهما وتعديه عليها بالضرب بحجر على رأسها ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنه ووفاتها.

وبمواجهة زوجها المذكور بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه .

نحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .