الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مؤسسة حياة كريمة تقدم 40 شاحنة مساعدات جديدة لقطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

وجهت مؤسسة حياة كريمة أكثر من ٤٠ شاحنة مساعدات جديدة فى طريقها الآن إلى الحدود مع غزة، وذلك استكمالًا لما بدأته من تقديم الدعم غير المحدود لإخواننا فى فلسطين.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى أنه على مدار ١٣٠ يوم من العمل المستمر مع العديد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم "مؤسسة مهمة التمكين العالمية GEM" نجحت المؤسسة فى إرسال مجموعة جديدة من الشاحنات محملة بمختلف المساعدات الإنسانية الأكثر احتياجآ للأشقاء فى فلسطين.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه منذ اليوم الأول من الأزمة الفلسطينية، وقد أخذت المؤسسة على عاتقها مهمة مساعدة الأشقاء فى فلسطين بكل وسائل الدعم والتضامن الممكنة.

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