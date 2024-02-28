مؤسسة حياة كريمة تقدم 40 شاحنة مساعدات جديدة لقطاع غزة

وجهت مؤسسة حياة كريمة أكثر من ٤٠ شاحنة مساعدات جديدة فى طريقها الآن إلى الحدود مع غزة، وذلك استكمالًا لما بدأته من تقديم الدعم غير المحدود لإخواننا فى فلسطين.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى أنه على مدار ١٣٠ يوم من العمل المستمر مع العديد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم "مؤسسة مهمة التمكين العالمية GEM" نجحت المؤسسة فى إرسال مجموعة جديدة من الشاحنات محملة بمختلف المساعدات الإنسانية الأكثر احتياجآ للأشقاء فى فلسطين.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه منذ اليوم الأول من الأزمة الفلسطينية، وقد أخذت المؤسسة على عاتقها مهمة مساعدة الأشقاء فى فلسطين بكل وسائل الدعم والتضامن الممكنة.