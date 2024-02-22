تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة: سيولة طريق الأوتوستراد

استعرضت برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، إذ يشهد الكورنيش كثافة مرورية وصولًا إلى منطقة وسط البلد، وبعض الكثافات أمام جامعة عيش شمس.

طريق الأوتوستراد

كما يشهد طريق الأوتوستراد للقادم من حلون إلى منطقة المعادي سيولة مرورية، مع انتظام الحركة المرورية لمنطقة بين الجبلين، وصولًا إلى منطقة 15 مايو.

كما أن هناك سيولة مرورية بالاتجاه إلى شارع عباس العقاد، مع وجود بعض الكثافات المرورية بمطلع كوبري الحدائق بالاتجاه إلى الفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري السيدة عائشة.

محافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يوجد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كما يشهد محور 26 يوليو للقادم من منطقة أكتوبر، كثافات مرورية متحركة.

ويشهد شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة كثافات مرورية مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وصولا إلى منطقة الدقي، كما أن هناك كثافات متحركة في محور صفط اللبن بالاتجاه إلى الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر في كوبري عباس وكوبري الجامعة ومنطقة الجيزة.