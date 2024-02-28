تحرير 201 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (201) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حادث تصادم ينتهي بإصابة 38 عاملًا على طريق "العين السخنة – السويس"



شهد طريق العين السخنة السويس، اليوم الأربعاء، إصابة 38 عامل نظافة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث تصادم أتوبيس مينى باص محمل بأفراد نظافة تابعين لإحدى شركات النظافة مع سيارة نقل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لمنحهم الإسعافات اللازمة.

ورد بلاغ إلى مدير أمن السويس من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس منى باص محمل بأفراد نظافة تابعين لإحدى شركات النظافة مع سيارة نقل على طريق العين السخنة السويس.