نادي القصة يناقش كتاب “راهب الكلمة.. هشام جاد” السبت المقبل

يناقش نادي القصة يوم السبت المقبل 2 مارس 2024، كتاب (راهب الكلمة.. هشام جاد) الذي صدر حديثًا لعصام الدين جاد، ويتناول ويوثق السيرة الصحفية للصحفي الراحل هشام جاد.



يحضر المناقشة الدكتور حسام الضمراني الباحث في مجال الإعلام وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، والكاتب الكبير خيري حسن، مدير تحرير جريدة الوفد.



وتدير الندوة الكاتبة مني ماهر، عضو مجلس إدارة نادي القصة.



وتبدأ الندوة في تمام الساعة 6 مساء بمقر نادي القصة: 18 شارع مجلس الأمة بجوار عمارة التأمينات الدور الأول ميدان لاظوغلي، أمام مبني وزارة العدل.