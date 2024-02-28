برايم القابضة تتحول للأرباح مسجلة 25.6 مليون جنيه خلال عام2023

أعتمد مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية نتائج أعمال الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة هذا العام أرباح مجمعة صافية بلغت 25.6 مليون جنية مصري في عام التحول للربحية بعد أربع سنوات من الخسائر المستمرة مع تحقيق أعلي إيرادات اجمالية في تاريخ الشركة.

أعرب حسن سمير فريد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في ظل التحديات الداخلية التي تواجها الشركة والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي معرباً عن تقديره الكامل للجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة القابضة وتوابعها ومجالس ادارتها متمنياً استمرار تطور نمو إيرادات وأرباح الشركة في السنوات القادمة فيما يعود بالنفع على مساهمين الشركة والعاملين بها وسوق المال المصري بشكل عام.