سطوع الشمس وهدوء البحر يشجع المواطنين للتمتع بكورنيش الإسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية صباح اليوم الأربعاء تحسن نسبيا فى حالة الطقس حيث سطعت الشمس وانقشعت السحب المنخفضة والمتوسطة وتوقف سقوط الأمطار، وذلك تزامنًا مع تقلبات شهر امشير، مما شجع العديد من المواطنين للخروج للإستمتاع بالسير على الكورنيش والتقاط الطلاب الصور السيلفى مع صفاء مياه البحر.

سجلت المحافظة، إرتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات حيث تراوحت بين 23 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 32كم/الساعة، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سادت على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، أجواء شتوية مستقرة حيث يسود طقس معتدل نسبيا نهارا باردا ليلا، مع عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار نشاط للرياح.

تشهد عروس البحر المتوسط تلقبات في شهر أمشير، لاسيما أنها محافظة ساحلية تضربها العديد من النوات خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى اضطرابات في حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

يذكر أن شهر أمشير القبطى، يعد أعنف الشهور القبطية، حيث يطلق عليه "زعابيب أمشير" لكثرة العواصف الترابية التى قد تملئ سمائه، شهر أمشير هو الشهر السادس من بين شهور القبطية، ويشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو، ويعتبر شهر أمشير الشهر السادس من الشهور القبطية، حيث يأتى بعد انتهاء شهر طوبة مباشرة، ويسبق شهر برمهات فى التقويم القبطى، وهو تقويم شمسى يعتمد أساسًا على التقويم المصرى القديم، وضعه قدماء المصريين لتقسيم السنة إلى 13 شهرا، حيث يعتمد على دورة الشمس، كما أنه الأدق نوعاً ما من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، ولهذا يعتمد عليه المزارع المصرى فى مواسم الزراعة والمحاصيل الذى يقوم بزراعتها من آلاف السنين وحتى الآن.

وفى شهر أمشير تكثر الرياح الشتوية من موجة من البرد ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر طوبة الذى يسبقه وفى نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى سموم وهى الرياح الساخنة التى ينضج الزرع بسببها ويقول المثل " أمشير تساوى الطويل مع القصير" يعنى الزرع ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة كما أن هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل الرى تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع فى مواعيد الحصاد.