الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تكريم اسم الراحل محمود عزمي بالمسرح القومي.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، لإقامة احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود عزمي، وذلك في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، بالمسرح القومي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ومن  المقرر أن يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، تعليق صوتي: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مادة علمية وسيناريو: د. عمرو دوارة، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل. 

بالإضافة إلى تقديم الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني "إمتى الزمان"، "أي والله"، "على أد الشوق"، "موال أشكي لمين الهوى".

ويختتم الحفل بإهداء الدكتور هشام عزمي نجل الراحل محمود عزمي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطاء والده الفنية.

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