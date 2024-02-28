الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وكيل وسام أبوعلي يكشف كواليس إنضمامه للأهلي وحقيقة مرضه

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث جاكوب كروجر وكيل اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الاهلي الجديد عن كواليس إنضمامه للمارد الاحمر، وحقيقة معاناته من مشاكل صحية.

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أكد وكيل وسام أبوعلي أن المفاوضات بين الأهلي ووسام أبوعلي أخذت بعض الوقت وتمت بطريقة احترافية كبيرة من الجانبين والجميع كان سعيدا في النهاية مضيفا أن الأهلي أعد كل شيء في بداية المفاوضات وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل دقيق ومن المهم لوسام أبو علي أن ينتقل لنادي كبير مثل الأهلي بعد تقديم مشوار رائع في السويد.

وأضاف أن وسام لاعب موهوب واتخذ قرار الانضمام للأهلي وحده، الأهلي رأى في وسام مشروع خاص به واللاعب اختار النادي بقرار منه للعب في أكبر نادي بإفريقيا.

وتابع: تحدثت مع وسام أبو علي كثيرا وهو سعيد بكل شيء وجده مع الأهلي في مصر، هو يعيش أجواء جيدة ويتمتع بتواجده في مصر، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تفاصيل عن أي مشكلة صحية خاصة لديه.

وأشار إلى أن أبو علي لم يلعب للمنتخب الفلسطيني من قبل ولكن إذا فعل هذا الأمر في المستقبل بالتأكيد سيكون أمر جيد وسنناقش هذا الأمر
 

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الجريدة الورقية