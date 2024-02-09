عاجل
غارات أمريكية بريطانية على مناطق الكثيب والجبانة والطائف باليمن
الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبوعلي يواصل برنامجه التأهيلي

وسام أبو على
وسام أبو على

واصل وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

إقرأ أيضًا..

txt

ديانج ينتظم في مران الأهلي بعد إنتهاء مشاركته بأمم أفريقيا


وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

مواد متعلقة

الأهلي يضغط لقيد الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد غلق القيد

إمام عاشور يرتدي واقيًا للرأس في مران الأهلي

‏عودة مصطفى شوبير أبرز ملامح مران الأهلي ‏

رسمياَ.. مدافع الأهلي خارج لقاء شباب بلوزداد

شبانة: ديانج يرفض الراحة في الأهلي.. وكولر يوصي عمر كمال والزنفلي

شوبير: كهربا مستمر مع الأهلي هذا الموسم ولن يتم إيقافه

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد ‏الجزائري
الجريدة الورقية