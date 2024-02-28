الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

نقلت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات إصبع الجليل المحتل.

txt

شهيد وجرحى في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأهالي على شارع البحر بغزة

txt

تجدد غارات الاحتلال على دير البلح بوسط القطاع

وأفادت وسائل الإعلام إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة"، "كفار يوفال"، "معيان باروخ"، "بيت هيلل"، "كفار جلعادي"، "المطلة"، و"مسكاف عام".

من جهتها نشرت صحيفة "معاريف" أن حزب الله أطلق حوالي 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الطلقة الأخيرة، مما أدي إلى سقوط منزل في المستوطنة.

رداً على ذلك، قالت وسائل الإعلام العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على أطراف راميا - بيت ليف جنوب لبنان

مواد متعلقة

مسؤول أوكراني: مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء هجمات روسية على دونيتسك

عاجل.. حزب الله يطلق أكثر من 20 صاروخا نحو كريات شمونة
الجريدة الورقية