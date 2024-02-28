صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية

نقلت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات إصبع الجليل المحتل.

وأفادت وسائل الإعلام إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة"، "كفار يوفال"، "معيان باروخ"، "بيت هيلل"، "كفار جلعادي"، "المطلة"، و"مسكاف عام".

من جهتها نشرت صحيفة "معاريف" أن حزب الله أطلق حوالي 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة في الطلقة الأخيرة، مما أدي إلى سقوط منزل في المستوطنة.

رداً على ذلك، قالت وسائل الإعلام العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على أطراف راميا - بيت ليف جنوب لبنان