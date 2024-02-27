الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تجدد غارات الاحتلال على دير البلح بوسط القطاع

غزة
غزة

 

أعلن الإعلام الفلسطيني عن تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة.

 

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جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته في قطاع غزة

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مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأمن الغذائي في غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي، وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

 

 ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توسيع عملياته في مدينة غزة، حيث اشتبكت القوات البرية مدعومة بالقوات الجوية مع وحدات لحركة حماس في حي الزيتون.

 

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