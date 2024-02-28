الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا وكوريا الجنوبية تبحثان أولويات الدفاع والأمن المشتركة في شبه الجزيرة الكورية

لويد أوستن
لويد أوستن

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك، في مكالمة هاتفية، أولويات الدفاع والأمن المشتركة في شبه الجزيرة الكورية.

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لويد أوستن يغادر المستشفى.. هل يعود لمهامه؟

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عودة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) -في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/- أن الوزيرين أكدا قوة التحالف الثنائي ودوره الحاسم في استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.. وجدد أوستن التزام الولايات المتحدة الصارم بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية.

واتفق الوزيران على أنهما وإدارتيهما سيواصلان التواصل بشكل متكرر حول القضايا الأمنية الرئيسية، وأشادا بالتقدم المحرز في التعاون الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وشددا على أهمية توسيع التعاون الإقليمي الأوسع بين واشنطن وسول مع شركاء آخرين.

وبحسب البيان، تأتي هذه المكالمة الهاتفية في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعميق التعاون الدفاعي والأمني، لتعزيز رؤية إقليمية مشتركة للسلام والاستقرار والازدهار.

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