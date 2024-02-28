أمريكا وكوريا الجنوبية تبحثان أولويات الدفاع والأمن المشتركة في شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك، في مكالمة هاتفية، أولويات الدفاع والأمن المشتركة في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) -في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/- أن الوزيرين أكدا قوة التحالف الثنائي ودوره الحاسم في استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.. وجدد أوستن التزام الولايات المتحدة الصارم بالردع الموسع للدفاع عن كوريا الجنوبية.

واتفق الوزيران على أنهما وإدارتيهما سيواصلان التواصل بشكل متكرر حول القضايا الأمنية الرئيسية، وأشادا بالتقدم المحرز في التعاون الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وشددا على أهمية توسيع التعاون الإقليمي الأوسع بين واشنطن وسول مع شركاء آخرين.

وبحسب البيان، تأتي هذه المكالمة الهاتفية في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعميق التعاون الدفاعي والأمني، لتعزيز رؤية إقليمية مشتركة للسلام والاستقرار والازدهار.