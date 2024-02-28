عامل يشنق نفسه في ظروف غامضة بالمنيا

شهد مركز ومدينة المنيا ، جريمة من الجرائم التي تهز وجدان ومشاعر رجل الشارع المنياوي ، بعدما إقدم عامل زراعي على الإنتحار شنقا ، في ظاهرة متكررة على مدار الأيام الماضية ، وهي الإنتحار شنقا ، حيث أنهى عامل حياته بالإنتحار بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا ، في ظروف غامضة .

وكان اللواء مدير امن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بقيام عامل بالتخلص من حياته ، بالقيام بنصب مشنقة داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا ، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ ، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المدعو ، (ن. ع. أ. س، 35 سنة)، عامل زراعي ومقيم باحدى قرى مركز المنيا بالإنتحار شنقا.

وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة ، وانتدبت النيابة الدكتور هاني اسحق مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان ، واثبت تقرير وفاة العامل باسفكسيا الشنق ، مما تسبب في توقف القلب والتنفس ، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .

جديرا بالذكر ، ان حالات الإنتحار سواء شنقا ، قد تكرر حدوثها بمحافظة المنياوي ، الأمر الذي يعد ناقوس إنذار ، ان هناك ظاهرة تستوجب دراستها وتحرك المجتمع المدني ، بعدما اقدمت فتاة اليومين الماضيين بمدينة مطاي ،بالقاء نفسها امام القطار ، لتلقى حتفها في التو واللحظة ، وإقدام سيدة من إحدى قرى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، بالقاء نفسها بنهر النيل .