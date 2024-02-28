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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عامل يشنق نفسه في ظروف غامضة بالمنيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شهد مركز ومدينة المنيا ، جريمة من الجرائم التي تهز وجدان ومشاعر رجل الشارع المنياوي ، بعدما إقدم عامل زراعي على الإنتحار شنقا ، في ظاهرة متكررة على مدار الأيام الماضية ، وهي الإنتحار شنقا ، حيث أنهى عامل حياته بالإنتحار بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا ، في ظروف غامضة . 

 

وكان اللواء مدير امن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بقيام عامل بالتخلص من حياته ، بالقيام بنصب مشنقة داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا ، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ ، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المدعو ، (ن. ع. أ. س، 35 سنة)، عامل زراعي ومقيم باحدى قرى مركز المنيا بالإنتحار شنقا.

 

وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة ، وانتدبت النيابة الدكتور هاني اسحق  مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان ، واثبت تقرير وفاة العامل باسفكسيا الشنق ، مما تسبب في توقف القلب والتنفس ، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة .

 

جديرا بالذكر ، ان حالات الإنتحار سواء شنقا ، قد تكرر حدوثها بمحافظة المنياوي ، الأمر الذي يعد ناقوس إنذار ، ان هناك ظاهرة تستوجب دراستها وتحرك المجتمع المدني ، بعدما اقدمت فتاة اليومين الماضيين بمدينة مطاي ،بالقاء نفسها امام القطار ، لتلقى حتفها في التو واللحظة ، وإقدام سيدة من إحدى قرى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، بالقاء نفسها بنهر النيل .

الجريدة الورقية