جدول صرف معاشات شهر مارس2024.. بشرى سارة للمصرين

مع اقتراب بداية شهر مارس، يشغل بال أصحاب المعاشات الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تشمل زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بـ15% المقرر صرفها لـ 13 مليون مواطن من شهر مارس المقبل.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

الشريحة الأولى يومي 1 و2 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية يومي 3 و4 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة يومي 5 و6 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

ويمكن صرف المعاشات من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، و البنوك التجارية، والبريد المصري، و ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، و منافذ شركة فوري.